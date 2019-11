TV Wetzgau siegt beim amtierenden Meister TG Saar

So unendlich schön und spannend kann Kunstturnen sein. Der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau gewann am Samstag mit 44 : 30 bei der TG Saar. Nicht nur, dass die Gmünder damit den amtierenden deutschen Meister bezwingen konnten. Nein, sie greifen plötzlich auch wieder nach den Sternen in der 1 . Bundesliga.

Sonntag, 10. November 2019

Dabei hatte der Wettkampf alles andere als gut für die Wetzgauer begonnen. Das Team stand noch nicht wirklich auf dem Hallenboden, da lag es schon mit 0 : 9 zurück. Lediglich Artur Dalaloyan konnte mit vier Scorepoints am ersten Gerät die 4 : 9 -Niederlage noch etwas begrenzen. Apropos Dalaloyan: In Dillingen kam es zum Aufeinandertreffen der drei besten Turner der Welt. Auf TG-​Seite traten Nikita Nagorny und Oleg Verniaiev an die Geräte, Wetzgau konterte mit seinem Vizeweltmeister. Paul Schneider: „Was die Zuschauer dort zu sehen bekamen – besser geht es nicht.“





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11 . November.



Mit einem Sieg im letzten Heimkampf am Samstag gegen Singen kann derin das große Finale um die Deutsche Meisterschaft einziehen. Wenn die Konkurrenten mitspielen.Was waren das doch für Glücksmomente. Den Wetzgauern gelang in der zweiten Halbzeit gegen die TG Saar ein Wettkampf wie aus einem Guss. Das musste dann auch der Gegner eingestehen: Vor allem am Sprung und am Barren waren die Saarländer nicht in der Lage, dem wie entfesselt turnendenParoli zu bieten. „Wir haben nach der Niederlage gegen die KTV Straubenhardt mental sehr viel Aufbauarbeit geleistet“, sagt Paul Schneider. „Die Jungs wussten, dass sie längst nicht ihre volle Leistungsstärke abgerufen hatten. Umso mehr freut es mich, dass sie und wir nun belohnt wurden mit diesem Sieg“, so der Trainer des drittplatzierten TV Wetzgau.

