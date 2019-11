53 -​Jähriger entblößte sich

Kurz nach 12 Uhr am Samstagmittag saß eine 25 -​Jährige in ihrem Fahrzeug, das auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Mögglingen in der Bahnhofstraße mit Blickrichtung Bahnsteig abgestellt war. Ein 53 -​Jähriger stellte sich auf dem Bahnsteig vor den Pkw, hob seine Fleece-​Jacke an und zeigte der jungen Frau sein Geschlechtsteil.

Montag, 11. November 2019

Heinz Strohmaier

30 Sekunden Lesedauer



25

53

0

73

61

58

00

Als die-​Jährige den Mann ansprach, gab er sich unschuldig, hob jedoch erneut die Jacke hoch, so dass auch eine weitere Frau sein Geschlechtsteil sehen konnte. Die beiden Frauen erstatteten Anzeige, der-​Jährige konnte im Bereich der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Weitere Personen, die womöglich von dem Mann belästigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Aalen, Telefon/​in Verbindung zu setzen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

326 Aufrufe

4 Stunden Online