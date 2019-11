13 meter hohe Fichte vor dem Rathaus aufgestellt

Alle Jahre wieder haben die Mitarbeiter des Bauhofs ihre liebe Not mit der Abdeckung des Weihnachtsbaumständers auf dem Marktplatz. Dieses Jahr im besonderen.

Dienstag, 12. November 2019

Eva-Marie Mihai

Zum Glück war aber am Dienstag vor dem Rathaus schweres Gerät nicht zu knapp. Mit vereinten Pferdestärken war bald sowohl die Abdeckung entfernt, als auch der Baum in die Vorrichtung gehoben. Gespendet wurde das Exemplar heuer von Christian Franke aus Zimmern.Meter hoch ist das gute Stück undJahre alt. Und es handelt sich um eine Fichte, richtigerweise müsste es also heißen: „Oh Fichtenbaum, oh Fichtenbaum“.

