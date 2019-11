Heimat von oben: Auch der November malt wunderschöne Bilder

Fotos: Heino Schütte

Die Zeitfenster für Wanderer und auch Freizeitflieger werden jetzt im November immer kürzer. Dennoch malt auch der Spätherbst wunderschöne Bilder. Die Rems-​Zeitung hat die schönsten Impressionen der Heimat von oben zusammengestellt.

Dienstag, 12. November 2019

Heino Schütte

22 Sekunden Lesedauer



In der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung erklärt auch der am vergangenen Wochenende diensthabende Flugleiter des Segelflugplatzes Hornberg, auf was er und seine Kameraden streng achten müssen, besonders jetzt, wenn aus Richtung Süden oft dichte Nebelbänke aufziehen. Doch gerade das im Winter oft nebelverhangene Donautal bietet zauberhafte Ausblicke, wenn auf dem sonnigen Hornberg zu Flügen über die herbstliche Landschaft gestartet werden kann.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

59 Aufrufe

18 Minuten Online