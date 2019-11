In Unterkochen: Cannabis-​Plantage entdeckt

Der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie den Rauschgiftermittlern des Polizeipräsidiums Aalen gelang ein Ermittlungserfolg in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Auslöser war eine routinemäßige Polizeikontrolle eines 50 -​Jährigen, die durch aufmerksame Polizisten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd durchgeführt wurde.

Dienstag, 12. November 2019

Heinz Strohmaier

Dabei wurde festgestellt, dass der Mann in seinem Pkw etwaGramm Marihuana mit sich führte. Durch Ermittlungen wurde bekannt, dass der im Ausland wohnende-​jährige Tatverdächtige ein Einfamilienhaus in Unterkochen angemietet hatte und womöglich mit den Drogen Handel betrieb. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung des Hauses bestätigte sich der Verdacht. Im Keller des Hauses war eine automatisierte Plantage eingerichtet, weitere Pflanzen wurden im Wohnbereich gezüchtet. Zudem wurden Bargeld sowie etwaKilogramm an geerntetem Cannabis aufgefunden, welches teilweise für den Verkauf vorbereitet worden war. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den-​Jährigen erging Haftbefehl, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

