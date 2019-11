Neuer Pächter im Paulaner

Unterhielt man sich mit Gmündern klang die Befürchtung an, dass ein neuer Pächter des beliebten Wirtshauses Paulaner vielleicht ein völlig anderes gastronomisches Konzept verfolgen könnte. In dieser Hinsicht kann man nun Entwarnung geben: Es bleibt ein Lokal mit traditioneller bayerischer Speisekarte und einigen schwäbischen Spezialitäten.

Dienstag, 12. November 2019

Heinz Strohmaier

Auch die Brauerei bleibt diesselbe. Dies versicherte der neue Pächter Safet Ljajka, der am Montagvormittag den Vertrag mit dem Eigentümer der Immobilie unterschrieben hat.

Ljajka ist in Gmünd kein Unbekannter, denn seit 2015 liegt die Bewirtung im Bud-​Spencer-​Bad in seiner Hand; und im Jahr 2017 hat er auch die Gastronomie im Stadtgarten übernommen. „Ich bin in Gmünd heimisch geworden“, erzählte er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung und betrachtet das Paulaner als eine ideale Ergänzung. „Wir haben im Stadtgarten viele auswärtige Gäste, auch aus anderen Ländern, und die möchten gerne beim Stadtbummel in einem traditionellen Wirtshaus mit süddeutschen Spezialitäten einkehren“, weiß er aus Erfahrung.

