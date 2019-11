Zweiter Saisonsieg für SG MADS Ostalb

Foto: Caliskan

Im dritten Heimspiel der Saison in der Regionalliga Süd sind die Volleyballer der SG MADS Ostalb gegen die Bundesligareserve des VfB Friedrichshafen auf einen sehr routinierten Gegner getroffen. Noch vor einigen Jahren waren zwei gegnerische Spieler in der 1 . Bundesliga für den damaligen Deutschen Meister tätig. Die Gastgeber setzten sich in Mutlangen mit 3 : 1 ( 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 22 , 25 : 23 ) durch.

Den kompletten Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13 . November.



Die Gäste hatten anfangs keinerlei Probleme. Knallharte Sprungaufschläge des Diagonalspielers und fehlerlose Angriff der Außen sorgten für eine-Führung desII. Die Gastgeber ließen sich nicht beeindrucken, eine fehlerlose Annahme durch Lukas Schmid und Elias Mex ermöglichte MADS-​Zuspieler Christian Kalwa alle Möglichkeiten, seine Angreifer mit präzisen Pässen einzusetzen. Bis zumsahen die Zuschauer in der Mutlanger Heidehalle ein packendes Match mit vielen spektakulären Abwehraktionen. Lukas Schmid mit einer Serie von Sprungaufschlägen brachte sein Team mitin Führung. Diesen Vorsprung konnten die Gastgeber bis zumhalten.Im zweiten Satz schlich sich die fast schon obligatorische MADS-​Fehlerserie in Form von vergebenen Chancen im Angriff ein, Friedrichshafen II zog schnell aufdavon. Überragende Abwehraktionen von Max Schwebel und Elias Mex puschten das gesamte Team, die Hausherren kämpften sich heran und mussten den Satz nur mitabgeben.

