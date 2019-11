Tod einer 24 -​jährigen Frau

Am Dienstagmorgen wurde gegen 8 . 30 Uhr in der Falkenstraße in Aalen-​Westhausen eine 24 Jahre alte Frau schwerstverletzt in ihrer Wohnung aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Versorgung samt Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch vor Ort.

Mittwoch, 13. November 2019

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Todesumständen aufgenommen. In der Wohnung wurden durch Kriminaltechniker Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zudem soll eine Obduktion Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Die Polizei korrigierte: Der Verfall war am Mittwochmorgen und nicht am Dienstag!



