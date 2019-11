Warnstreik bei Leicht: „Arbeitgeber-​Angebot ist ein Schlag ins Gesicht“

Fotos: esc

Ab 13 . 30 Uhr am Mittwochnachmittag stand bei der Firma Leicht in Waldstetten die Arbeit still. Betriebsrat und IG Metall haben zum Warnstreik aufgerufen, um der Forderung im aktuellen Tarifstreit Nachdruck zu verleihen.

Mittwoch, 13. November 2019

Edda Eschelbach

25 Sekunden Lesedauer



160

14

„Unsere Forderung ist weder zu hoch, noch weltfremd. Sie ist wohlbegründet“, rief IG-​Metall-​Gewerkschaftssekretär Peter Hofer den rundstreikenden Kolleginnen und Kollegen des Waldstetter Traditionsunternehmens zu. Der Betriebsratsvorsitzende, Torben Wengert, bezeichnete das Angebot von Arbeitgeberseite als dreist: „Es ist Schlag ins Gesicht der Kollegen und Kolleginnen.“ Wie sich die Forderungen der Arbeitnehmerschaft und das Angebot der Arbeitgeber unterscheiden, können Sie in der Rems-​Zeitung am. November nachlesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

270 Aufrufe

5 Stunden Online