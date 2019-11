Discover-​Industry-​Truck an Gymnsasium Friedrich II zu Gast

So mancher Lehrer würde sich eine solche ungeteilteAufmerksamkeit wünschen, wie sie Jaqueline Pernet im Discover– Industry-​Truck beim Lorcher Gymnasium Friedrich II. zuteil wurde. Sie erläuterte der Klasse 8 a am Donnerstagvormittag zunächst den Zusammenhang von MINT –Schulfächern und Industrie. Donnerstagvormittag zunächst den Zusammenhang von–Schulfächern und Industrie.

Der Beginn des zweistündigen Besuches im Ausstellungsfahrzeug „Discover Industry“ ist ein Streifzug durch die Geschichte der industriellen Entwicklung. Es mag an der Art und Weise des Vortrags liegen, dass die Achtklässler gebannt und konzentriert zuhörten und zusahen. Videoclips, Soundfiles und interaktive Elemente machten den gesellschaftlichen und technischen Fortschritt erlebbar. Anschließend testeten die Jugendlichen an fünf Arbeitsstationen zu den Meilensteinen in der industriellen Produktion – von der Ideenfindung über die Planung bis zur Produktion – ihre Fähigkeiten. Was sie dort mitD-​Scanner und Roboter zu schaffen hatten, erfahren Sie am. November in der Rems-​Zeitung.

