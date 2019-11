DJK Gmünd möchte die Heidelberger in der Tabelle überholen

Das Ziel der Regionalliga-​Volleyballerinnen für das nächste Heimspiel an diesem Samstagabend ( 20 Uhr) in der Römersporthalle ist klar: Der Tabellennachbar Heidelberger TV soll mit einem Heimsieg in der Tabelle überholt worden. Trainer Joachim Saam, der nicht selbst anwesend sein wird, ist optimistisch, dass das gelingen wird.

Für ihn übernimmt Hannes Bosch, was überhaupt kein Problem darstellt, da der Co-​Trainer ohnehin sehr nah an der Mannschaft ist und über die entsprechenden Lizenzen verfügt. „Er trainiert ja auch regelmäßig mit den Frauen, möchte wohl auch die nächsten Lizenzen noch in Angriff nehmen, von daher mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagt Saam zur Bosch-​Übernahme.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Heidelbergerinnen rangieren derzeit mit neun Zählern auf dem sechsten Platz – und damit genau vor den Gmünder Einhörnern. Wenngleich Svenja Baur und Pia Arnholdt krankheitsbedingt im Training unter der Woche etwas kürzertreten mussten, wird Saam von seinenSpielerinnen aller Voraussicht nach noch eine für die Partie streichen müssen – ein Luxusproblem. Saam ist an diesem Wochenende privat verhindert, womöglich auch in den kommenden Wochen, das ist noch nicht final geklärt.„Eine gute Annahme, dazu ein guter Aufschlag – das macht in dieser Liga schonbisProzent aus.“–Trainer Joachim Saam

