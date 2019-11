Entflohener Entführer in Gmünd gesichtet

Foto: rz

Ein entflohener Mann ist zuletzt in Schwäbisch Gmünd gesichtet worden. Das kam bei der ZDF-​Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ans Licht.

Donnerstag, 14. November 2019

Eva-Marie Mihai

37 Sekunden Lesedauer



28

23

29

3000

40

15

Ende September waren zwei Männer nach einer Geiselnahme aus der Psychatrie in Günzburg entflohen. Bei ihnen handelt es sich um den-​jährigen Alexander Günter und den-​jährigen Ruslan-​Oleksandr Tsopa. Sie hatten eine Mitarbeiterin nachts mit einem selbstgemachten spitzen Gegenstand dazu gezwungen, sie freizulassen. Günter hatte sich nachweislich am. September in Schwäbisch Gmünd aufgehalten, bestätigt Hauptkommissarin Johanna Graf.Die Ermittler sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Anfang dieser Woche hatte die Polizei, genauer die Staatsanwaltschaft Memmingen, eine Belohnung in Höhe vonEuro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Am Mittwoch wurde in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ein Fahndungsaufruf ausgestrahlt. „Seither gab esneue Hinweise“, berichtet Hauptkommissarin Graf. „Der entscheidende war aber nicht dabei.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

217 Aufrufe

1 Stunde Online