Pläne für die neue Ortsmitte im Stadtteil Bargau

Entwurf: LK&P

Ein großer Teil des Verkehr rollt in Bargau nicht mehr mitten durch den Ort. Welche Möglichkeiten sich daraus für die innerörtliche Gestaltung ergeben, war am Mittwoch Thema im Bau-​und Umweltausschuss des Gmünder Gemeinderats.

Donnerstag, 14. November 2019

Gerold Bauer

Über Jahrzehnte hinweg blockierte die stark frequentierte Ortsdurchfahrt in Bargau jegliche Gestaltungsmaßnahmen in der Ortsmitte. Als endlich – auch dank nicht nachlassenden Engagements der Bürgerschaft – die Ortsumfahrung gebaut wurde, war dies ein klares Signal, das Versäumte so schnell wie möglich nachzuholen.





Welche Kriterien für die Planung maßgeben sind, steht am 14 . November in der Rems-​Zeitung!



