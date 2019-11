TSB Gmünd vor einem „der schwersten Auswärtsspiele“

Foto: Kessler

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie reisen die Handballer des TSB Gmünd am Samstag zu einem Schwergewicht der Baden-​Württemberg-​Oberliga. Den auf Tabellenrang zwei liegenden TSV Neuhausen/​Filder zählt TSB-​Coach Stefan Klaus zu den Aufstiegsaspiranten. Dennoch sieht er sein Team nicht ohne Chance. Anwurf ist um 19 . 30 Uhr.

Donnerstag, 14. November 2019

Timo Lämmerhirt

So zieht sich die Gmünder Heimschwäche weiterhin wie ein roter Faden durch diese Saison. Und kommt es den TSBlern gelegen, dass an diesem Samstag wieder ein Auswärtsspiel ansteht. Wenn auch Stefan Klaus zum bevorstehenden Auftritt beim TSV Neuhausen/​Filder einräumen muss: „Das ist eines der schwersten Auswärtsspiele in dieser Saison.“







Im fünften Heimspiel in Folge ohne Sieg wäre für den TSB Gmünd mehr möglich gewesen. Die-Niederlage gegen dieKöndringen/​Teningen wäre mit einem besseren Start in den zweiten Durchgang vermutlich vermeidbar gewesen. „In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit haben wir dieses Spiel verloren“, weiß auch Stefan Klaus, dass die Schwächephase nach dem Seitenwechsel ausschlaggebend war. „Da haben wir vorne zu viele Fehler gemacht. Das hat uns letztlich das Genick gebrochen“, sagt der TSB-​Trainer. Davor und danach habe seine Mannschaft durchaus ein ordentliches Spiel gemacht. Doch um in der. Liga gegen so routinierte Gegner wie Köndringen/​Teningen bestehen und punkten zu können, bedarf es einer konstanten Leistung über die gesamtenMinuten. Und die hat der Aufsteiger am Samstag in der Großsporthalle eben nicht auf die Platte gebracht.

