1 . FC Normannia Gmünd: Viele Fragezeichen vor Duell mit Rutesheim

Die 1 : 4 -Niederlage gegen die Über-​Mannschaft dieser Fußball-​Verbandsligasaison, die TSG Backnang, abgehakt, geht es für den 1 . FC Normannia Gmünd an diesem Samstag ( 14 . 30 Uhr) gegen den SKV Rutesheim. Definitiv fehlen wird der gelb-​rot-​gesperrte Florijan Ahmeti – und auch sonst gibt es noch so manches Fragezeichen.

Freitag, 15. November 2019

Timo Lämmerhirt

„Das war im vergangenen Jahr die Mannschaft der Stunde, in dieser Saison haben sie auch das Zeug dazu, weiter oben in der Tabelle zu landen (…).“

FCN –Trainer Holger Traub





Denn entgegen der Äußerungen direkt nach der Partie habe Ahmeti durchaus gewusst, dass er die Gelbe für seinen Mannschaftskameraden eingeheimst, somit bewusst auf eine Richtigstellung direkt nach der Verwarnung verzichtet hatte. „Aus dieser Erfahrung muss er nun lernen“, sagt Traub nun. Rückblickend sagt der FCN –Trainer, dass die Partie in Backnang ohnehin nur ein „Bonusspiel“ gewesen sei.





