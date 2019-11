Desolate Straße nach Herlikofen: Im nächsten Jahr soll endlich saniert werden

Foto: hs

Autofahrer, Radler und Fußgänger beklagen seit Jahren die desolate Situation der vielbefahrenen Straße am Herlikofer Berg. Der Zustand von Fahrbahn und auch Gehweg ist zunehmend katastrophal.

Freitag, 15. November 2019

Heino Schütte

23 Sekunden Lesedauer



Aufgrund von Hangrutschungen musste sogar ein Teilstück des Gehwegs, der auch gerne von Fahrradfahrern genutzt wird, gesperrt werden. Fußgänger müssen geradezu halsbrecherisch direkt auf die Fahrbahn ausweichen. Doch eine Lösung ist nun endlich in Sicht. Vor allem BürgermeisterJoachim Bläse hat sich in das leidige Thema richtig reingekniet.soll saniert werden. Mehr zum Thema am Samstag in der Rems-​Zeitung.

