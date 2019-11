Rehnenhof-​Wetzgau: Viel Geld in die „Nordmetropole“ investiert

Da waren sich die Stadtverwaltung und der Ortschaftsrat Rehnenhof-​Wetzgau absolut einig: In letzter Zeit wurde in diesem Stadtteil sehr viel investiert. So viel, dass aufgrund der sehr guten Infrastruktur der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse sogar von der „Nordmetropole“ sprach.

„Nachdem wir in die Friedensschule in jüngster Zeit rund 4 , 8 Millionen Euro investiert haben, dachte ich eigentlich, dass wir dort fertig sind. Es hat sich aber gezeigt, dass neben der weiterführenden Gemeinschaftsschule die Grundschule ebenfalls einen Sanierungs– und Investitionsbedarf aufweist“, so Dr. Bläse. Investiert werden auf dem Rehnenhof auch rund 276 000 Euro für die Einrichtung von weiteren Kinderkrippenplätzen.







