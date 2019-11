Wochenende: Psst! Streng geheim.

Verschwörungen, Mythen und Unglaubliches. Die Welt der Geheimdienste beflügelt unsere Fantasie. Kann die Realität da mithalten? Noch nie waren Daten und Informationen so begehrt wie jetzt. Für die einen ist es Geschäftsmodell, für die anderen Politik. Mit diesem Thema befasst sich die Wochenendebeilage der Rems-​Zeitung am Samstag. Völlig offen und unverschlüsselt. Im Kaufpreis inbegriffen.

Freitag, 15. November 2019

Heinz Strohmaier

36 Sekunden Lesedauer



Wer Spion werden möchte, sollte nicht darauf warten, bei Nacht in einer zwielichtigen Bar angesprochen und rekrutiert zu werden. „Spion“ ist ein Ausbildungsberuf, für den man sich online beim Bundesnachrichtendienst bewerben kann! Alles, was Sie wissen müssen, finden Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Und was Sie als Wintersportler auch noch wissen sollten? Skipässe werden deutlich teurer!! Wintersportler müssen in der kommenden Saison durchschnittlich gut vier Prozent mehr für das ­Liftticket zahlen. Wie bei Hotels oder Flugtickets gilt oft: Wer früher bucht, spart Geld. Die lesenswerte Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung klärt auf.





