DJK Gmünd dreht 0 : 1 -Rückstand in einen 3 : 1 -Sieg um

Fotos: Kessler

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd haben sich im Regionalliga-​Heimspiel gegen den Heidelberger TV nach einem 0 : 1 -Satzrückstand spürbar steigern und noch einen verdienten 3 : 1 ( 13 : 25 , 25 : 18 , 25 : 18 , 25 : 22 )-Heimerfolg sichern können.

Samstag, 16. November 2019

Alex Vogt

DJK

2

8

11

21

13

25

DJK

DJK

25

18

2

1

Auch im vierten Durchgang präsentierten sich die Gastgeberinnen weiterhin entschlossen und konnten nach einem 1 : 2 -Rückstand während einer Aufschlagserie von Pavla Stará das Blatt zum 7 : 2 wenden. Der Heidelberger TV kämpfte sich aber zum 10 : 11 heran und trug seinen Teil zu einem ausgeglichenen und bis zum Schluss spannenden Satz bei. Trotz eines zwischenzeitlichen 19 : 14 -Vorsprungs lag die DJK Gmünd in der Schlussphase plötzlich mit 21 : 22 hinten, bewies danach aber Nervenstärke und sicherte sich die nächsten drei Punkte zum 25 : 22 . Mit einem Ass verwandelte Svenja Baur den ersten Matchball zum verdienten 3 : 1 -Heimsieg.







Der Heidelberger Turnverein trat in der Straßdorfer Römersporthalle im ersten Satz dominant auf. Die Gäste erwischten dieGmünd vor allem mit ihren druckvollen Aufschlägen auf dem falschen Fuß und zogen schnell uneinholbar davon. Über dasundhatten die bis dato unterlegenen Gmünder Einhörner klar mitdas Nachsehen.Während sich dieab dem zweiten Satz in allen Belangen steigern und auch selbst über den Aufschlag immer mehr Druck erzeugen konnte, häuften sich bei den Heidelbergerinnen insbesondere in der Annahme die Fehler. In den Sätzen zwei und drei setzte sich dieGmünd jeweils mitdurch und sorgte damit für eine-Führung.

