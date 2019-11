Hochzeitskorso nötigt andere

Am Freitag, 15 . 11 ., gegen 14 : 45 Uhr kam es zu einem Autokorso anlässlich einer Türkischen Hochzeit auf der Landesstraße 1155 zwischen Welzheim-​Breitenfürst und Alfdorf-​Pfahlbronn. Hierbei seien in diesem Bereich mehrere Fahrzeuge des Autokorsos in die Gegenfahrbahn gefahren und haben den Gegenverkehr genötigt anzuhalten bzw. auszuweichen.

Samstag, 16. November 2019

Heinz Strohmaier

20 Sekunden Lesedauer



07181

2040

Des Weiteren haben die Fahrzeuge mehrfach die Spur gewechselt und sich gegenseitig überholt. Laut Zeugenangaben handelte es sich um mehr als acht Fahrzeuge. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unterzu melden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

242 Aufrufe

3 Stunden Online