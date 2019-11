22 -​Jähriger fährt gegen Verkehrszeichen – 52 000 Euro Schaden

Foto: Wolfgang Fath

Bei einem Unfall ist am Freitagabend bei Abtsgmünd ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei spricht von 52 . 000 Euro Schaden. Das ist passiert.

Sonntag, 17. November 2019

Eva-Marie Mihai

22 Sekunden Lesedauer



Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 22-​jähriger Autofahrer die Landesstraße von Abtsgmünd in Richtung Hohenstadt. Kurz vor dem Ortsende Abtsgmünd kam er in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend wurde er gegen eine Baumgruppe geschleudert und blieb dort stehen.

Der 22-​Jährige wurde nur leicht verletzt. An seinem Wagen und an dem Verkehrszeichen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 52 000 Euro.

