A-​Liga: Spraitbach ist der lachende Dritte

Foto: Kessler

Der FC Spraitbach ist der lachende Dritte in der Fußball-​Kreisliga A I gewesen an diesem Spieltag. Da Bettringen II den TV Straßdorf mit 5 : 3 niedergerungen hatte (Foto), übernimmt der Aufsteiger nach seinem Sieg über Mögglingen die Tabellenspitze.

Sonntag, 17. November 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 23 Sekunden Lesedauer



5

3

3

0

3

0

3

5

2

2

1

FC

1

1

0

0

1

FC

45

63

80

1

1

1

0

63

1

1

80

1

4

0

0

48

1

0

2

0

65

69

90

4

1

Tore: 0 : 1 Krieger ( 48 .), 0 : 2 Sissoko ( 53 .), 1 : 2 Musenwald ( 65 .), 1 : 3 Sissoko ( 69 .), 1 : 4 Gül ( 90 .)





Alles rund um die Fußball-​Kreisliga A I lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



In einem umkämpften Spiel auf dem Bettringer Kunstrasenplatz störten die Hausherren den gegnerischen Spielaufbau schon früh und lagen zur Pause bereits mitvorne. Nach dem Wechsel erhöhten die Straßdorfer das Risiko, kassierten aber den vorentscheidenden vierten Gegentreffer. Während die SGB II noch zwei Ampelkarten hinnehmen musste, konnten die Gäste nur noch aufverkürzen. Die Bettringer Treffer fielen durch Kiesle (), da Silva, Ukaj und ein Eigentor, für den TV Straßdorf waren Seskir () und Zemaj erfolgreich.Gegen denGermania Bargau II konnte sich der Tabellenletzte TSGV Waldstetten II zumindest einmal wieder einen Punkt sichern. Nach einer torlosen ersten Hälfte waren es in den zweitenMinuten dann die Gastgeber, die in der. Minute durch Brenner zuerst zuschlugen. Aber zumindest einen Punkte wollten die Gäste hier mitnehmen. Vogel vollendete eine schöne Offensivaktion in der. Minute zum. Dies war dann auch wenig später der Endstand.Tore:Brenner (.),Vogel (.)Den Anfang machten die Gäste, die besser aus der Kabine kamen. Krieger traf in der. Minute zumfür den TSB und fünf Minuten später erhöhte Sissoko auf. Die Hausherren brauchten einige Minuten, um wieder in die Spur zu kommen und antworteten in der. Minute durch Musenwald. Sissoko stellte mit seinem zweiten Treffer in der. Minute den Zwei-​Tore-​Abstand wieder her und Gül setzte in der. Minute den Schlusspunkt mit dem

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

150 Aufrufe

2 Stunden Online