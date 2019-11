Handball: TSV Alfdorf/​Lorch bleibt nach 27 : 27 in Waiblingen Tabellenführer

Mit einem Punkt sind die Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch vom Auswärtsspiel in der Württembergliga Nord in Waiblingen zurückgekehrt. Nach spannenden 60 Minuten stand es am Ende 27 : 27 .

Sonntag, 17. November 2019

Armin Bauer eröffnete mit einem Siebenmeter-​Treffer bereits in der ersten Minute den Torreigen. Danach übernahmen die Gastgeber die Regie. Bereits in der neunten Minute führte die Mannschaft von Tim Baumgart mit 7 : 3 . Adrian Pfahl, Robin Schuster, Robin Czapek Markus Bareiß und Bauer konnten bis zur 18 . Minute für Alfdorf/​Lorch auf 10 : 12 verkürzen. Bis zur 26 . Minute hatten erneut Bareiß, der glänzend aufgelegte Matthias Dreimann und Sascha Röhrle sogar eine 13 : 12 -Führung für das Gästeteam herausgeschossen. Zur Pause lagen jedoch die Gastgeber, bei denen der pfeilschnelle Linksaußen Leonhard Gühne Überraschungsangriffe lief, mit 15 : 14 vorne.





Beim TSV Alfdorf/​Lorch waren mit Besnik Salja und Robin Czapek zwei Halbspieler leicht lädiert, liefen aber dennoch auf. Das Mekic-​Team hatte sich vorgenommen, in der Abwehr besser zu stehen und wenig technische Fehler zu produzieren gegen die schnellen Waiblinger. Dies gelang auch größtenteils.

