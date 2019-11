Lichtblick im November: Anlichteln im und am Erlebniszentrum der Weleda

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen des trüben November-​Wetters: Ansturm herrscht aktuell (Sonntagnachmittag) auf das traditionelle Anlichteln im und am Weleda-​Erlebniszentrum bei Wetzgau.

Sonntag, 17. November 2019

Heino Schütte

Das Anlichteln ist ein echter Lichtblick gerade bei einem solchen November-​Wetter, wie es an diesem Wochenende herrscht. Zahlreiche Kunsthandwerker gestalten den Anlichtel-​Markt. Rundherum gibt es viele Mitmachaktionen vor allem auch für Kinder. Dazu duftet’s an den Bewirtschaftungsständen schon deutlich nach Weihnachtsmarkt. UmUhr gibt es einen Laternenlauf für Kinder. Noch bis gegenUhr hat der spätherbstliche Lichtermarkt geöffnet. Mehr über das Anlichteln am Montag in der Rems-​Zeitung.

