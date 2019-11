Neues Löschfahrzeug für die Bettringer Feuerwehr

Kein Tag der Trauer, sondern ein Tag der Freude war der Sonntag für die Bettringer Feuerwehr mit ihrem Kommandanten Eduard Wamsler und auch für die ganze Einwohnerschaft des größten Gmünder Stadtteils. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste wurde der Abteilung Bettringen nämlich ein nagelneues Feuerwehrauto, ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 übergeben.

Gerhard Nesper

Dieses fasstLiter Löschwasser und ist ausgestattet mit einem elektrischen Hochdrucklüfter, Schiebe– und Steckleitern, Wassersauger mit Pumpe für Hochwassereinsätze sowie anderen wichtigen Gerätschaften. Das Fahrzeug kosteteEuro, wobei die Stadt einen Zuschuss für Feuerwehrwesen vonEuro vom Land Baden-​Württemberg erhielt. Die Feuerwehr Bettringen hat mit ihrenAktiven undJugendlichenEinsätze im Jahr zu absolvieren. Was die zahlreichen Ehrengäste zu sagen hatten, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

