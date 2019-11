Suche bleibt bis zum Abend erfolglos

Ein Großaufgebot an Polizisten hat am Montag nach einem Vermissten gesucht.

Montag, 18. November 2019

Eva-Marie Mihai

Die Polizei hat am Montag ab 16 Uhr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach einem Vermissten gesucht, der sich in einer hilflosen Lage befinden konnte.







Allerdings blieb die Suche bis zum Abend erfolglos. Gegen 22 . 30 Uhr wurden neben Streifen, Spürhunden und Hubschraubereinsatz auch die Rettungshundestaffel eingesetzt.







