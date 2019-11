Halloween, Allerheiligen und Reformationstag im Raum Gmünd

Die amerikanisch beeinflussten Grusel-​Gestalten an Halloween, der katholische Feiertag Allerheiligen und der evangelische Reformationstag haben auf den ersten Blick nichts miteinander außer dem Zeitpunkt im Kalender. Die Rems-​Zeitung hat etwas genauer hingeblickt und echte Gemeinsamkeiten entdeckt.

So ist Halloween eigentlich ein christlicher Brauch aus Irland, der ebenso mit der Erinnerung an Verstorbene zu tun hat wie der kirchliche Feiertag Allerheiligen. An jenem wiederum hat die Verehrung der Heiligen sowie das Totengedenken eine lange Tradition. Und die Besinnung auf christliche Werte schließlich war Auslöser dafür, dass Martin Luther am 31 . Oktober des Jahres 1517 seine Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg genagelt und damit die Gründung der evangelischen Kirche ausgelöst hat.





Alle Facetten dieser beiden besonderen Tage im Kalender werden am 2 . November in der RZ beleuchtet!



