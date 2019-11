Wochenende: Ja, ich will!

Wir sind schon mittendrin im langen Wochenende: Freitag Feiertag, Samstag und Sonntag frei — ein richtig lesenswertes Wochenende mit der 16 -​seitigen Wochenende-​Beilage am Samstag in der Rems-​Zeitung. Unser Titelthema: Ja, ich will!

Samstag, 02. November 2019

Heinz Strohmaier

Klar, dass es sich hier um das Thema Heiraten handelt. Lange Zeit als Auslaufmodell verpönt, erfreut sich die Ehe neuer Beliebtheit. Warum vor allem junge Leute wieder Hochzeit feiern. 31 Prozentder deutschen Brautpaare spüren heute einen großen Druck, eine perfekte Hochzeit feiern zu müssen – anders als es in der Vergangenheit war.



Auf der Seite Mensch und Technik geht es dieses Mal um die kalorienfreie Alternative zum traditionellen Weihnachtskalender: Technik-​Adventskalender anstelle des schokoladengefüllten Almanach – für kleine und große Kinder.





