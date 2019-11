4 : 8 -Niederlage des TSV Untergröningen in Sindelfingen

Foto: TSV Untergröningen

Mit einer 4 : 8 -Niederlage sind die Tischtennis-​Damen des TSV Untergröningen in der Oberliga Baden-​Württemberg vom Auswärtsspiel beim VfL Sindelfingen ins Kochertal zurückgekehrt. Nina Feil war es vorbehalten, mit drei Punkten die Glanzpunkte für den TSV zu setzen.

Mittwoch, 20. November 2019

Alex Vogt

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



VfL

11

1

VfL

2

0

3

1

6

10

10

10

In den ersten beiden Einzelpartien fanden sowohl Henninger als auch Kuhnle gegen Rentschler und Bacher nie richtig in ihr Spiel hinein, mussten die Dominanz ihrer Gegnerinnen anerkennen und unterlagen mit 0 : 3 und 1 : 3 . Cristina Krauß zeigte eine starke Leistung, lieferte sich lange Ballwechsel mit ihrer Kontrahentin, zog jedoch am Ende gegen die gegnerische Nummer drei, Katharina Huber, mit 1 : 3 den Kürzeren. Für ein positives Ergebnis aus Sicht des TSV-​Quartetts sorgte anschließend Nina Feil in ihrem ersten Einzel: Mit einem aggressiven Angriffsspiel und gut platzierten Schlägen sicherte sie sich einen ungefährdeten 3 : 0 -Erfolg gegen Nadjana Schneider zum 2 : 4 – Zwischenstand aus Sicht des TSV.





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21 . November.



Beim bisher noch ungeschlagenen TabellenzweitenSindelfingen () trat das TSV-​Quartett als klarer Außenseiter an, konnte aber dennoch mit der Bundesligareserve desmithalten und die Partie spannender als erwartet gestalten. Beinahe wäre den TSV-​Spielerinnen gleich zu Beginn der Partie eine überraschende-Führung geglückt: Laura Henninger/​Nina Feil gewannen ihr Doppel souverän mitgegen Eva Rentschler und Nadjana Schneider, während am Nebentisch das „Youngster-​Doppel“ Miriam Kuhnle/​Cristina Krauß eine klasse Partie zeigte. Im Entscheidungssatz lag das TSV-​Duo mithinten, kämpfte sich aufheran, musste sich jedoch in der Verlängerung Natalie Bacher/​Katharina Huber unglücklich beugen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

110 Aufrufe

1 Stunde Online