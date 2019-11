Heubacher Hallenbad jetzt auch ein Ort der Kunst

Kinder müssen schwimmen lernen. Das ist eine Tatsache, der mit Sicherheit niemand widerspricht. Doch das können sie nur, wenn es dort, wo sie zur Schule gehen, auch ein Bad gibt. So wie in Heubach, wo das sanierte Hallenbad am Mittwoch offiziell wiedereröffnet wurde.

Mittwoch, 20. November 2019

Edda Eschelbach

Heubach hat einmal mehr ein großes Projekt auf die eigene Kappe genommen. Fast ohne Fördermittel wurden die Sanierungskosten für das Hallenbad von der Stadt alleine getragen. Eigentlich ist das Hallenbad schon seit zwei Wochen geöffnet. Aber da noch einige kleinere Arbeiten zu erledigen waren, erklärt Bürgermeister Frederick Brütting, habe man noch gewartet, bis das Bad der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Zur Feier des Tages – der erste Bauabschnitt ist nun abgeschlossen – durften alle zum Familienschwimmen abUhr bei freiem Eintritt ins Wasser. Und zur Eröffnung stellte auch die Künstlerin Sibylle Rettenmaier das von ihr entworfene Kunstwerk im Eingangsbereich vor. Was saniert wurde und wie das Kunstwerk entstand, erfahren Sie am. November in der Rems-​Zeitung.

