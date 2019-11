Stefan Klaus: „Diese Entscheidung ist für mich nicht nachvollziehbar“

Foto: Kessler

Die Nachricht von der Entlassung von Stefan Klaus als Trainer des Handball-​Oberligisten TSB Gmünd ist sicherlich die Nachricht der Woche, wenn nicht des Monats. Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich tags drauf mit Klaus unterhalten und wollte unter anderem wissen, wie er seinen Rauswurf aufgenommen hat.

Mittwoch, 20. November 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Das stimmt. Man muss aber auch mal schauen, gegen wen wir gespielt haben. Baden-​Baden und Neuhausen haben in der vergangenen Saison noch in der 3 . Liga gespielt und Köndringen/​Teningen ist auch vorne dabei. Es heißt immer: Der TSB hat die vergangenen sechs Spiele nicht mehr gewonnen. Wir haben aber zwei Unentschieden in dieser Zeit geholt, davon spricht keiner. Jetzt wären die Spiele gekommen, in denen wir uns hätten freischwimmen können. Das hat man mir aber offenbar nicht mehr zugetraut.





Das ausführliche Interview lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Nachricht kam für mich auf jeden Fall überraschend und ist für mich persönlich natürlich enttäuschend. Ich bin zu dem Gespräch mit gepackter Sporttasche gefahren, weil ich dachte, dass ich im Anschluss das Training leiten werde. Dass die Krise für den Verein bereits so stark ausgeprägt war, habe ich nicht gewusst. Dass der Verein aber einen Trainer und die Leistungen hinterfragen darf, ist völlig legitim – dennoch ist die Entscheidung für mich nicht nachvollziehbar.Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mir schon gewünscht, dass Verein und Mannschaft mir da länger den Rücken stärken. Ich hoffe, dass der Verein diese Entscheidung nicht überstürzt getroffen hat, denn ich möchte ja auch weiterhin, dass es beim TSB läuft.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

113 Aufrufe

1 Stunde Online