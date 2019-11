Haus Lindenhof veröffentlicht Studie: Was bekommt die Öffentlichkeit aus der sozialen Einrichtung an Geld zurück?

Wie viel öffentliches Geld wird in soziale Stiftungen investiert? Die Stiftung Lindenhof hat die Frage umgedreht: Wie viel Geld fließt zurück an die Öffentlichkeit? Das Ergebnis ist überraschend.

Die These ist krass: Für jeden Euro, der in die Stiftung Haus Lindenhof fließt, fließen 1 , 3 Euro zurück an die Gesellschaft. Aufgestellt hat sie Prof. Dr. Bernd Halfar, der an der Universität in Eichstätt Management in sozialen Einrichtungen lehrt. Das Prinzip nennt sich SROI (Social Return of Investment). Das Haus Lindenhof hat dazu eine Veranstaltung abgehalten und sich in einer Studie den SROI berechnen lassen.





Normalerweise wird Sozialhilfe nach der Samariterlogik bewertet. So beschreibt es Halfar. Sprich: Wie viel Geld investiert die Öffentlichkeit an die Stiftung. „Jetzt tun wir mal so, als wäre das Geld, das in die Stiftung fließt eine Investition wäre. Was bekommt die Gesellschaft zurück?“

