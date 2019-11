Der Wunschbaum im Rathaus ist geschmückt

Fotos: esc

Auch wenn der Wunschbaum dieses Jahr einiges kleiner ausgefallen ist, als in den vergangenen elf Jahren, die Wunschzettel werden nicht weniger. Am Freitag haben die Frauen des Inner-​Wheel-​Clubs wie jedes Jahr den Baum geschmückt und die vielen ausgefüllten Wünsche an die Zweige gehängt.

Freitag, 22. November 2019

Edda Eschelbach

30 Sekunden Lesedauer



Ab dem heutigen Samstag ist der Wunschbaum wieder für alle geöffnet, die einem Menschen, ob jung oder alt, eine Freude zu Weihnachten machen möchten. BisUhr können die Zettel mit den Wünschen im Rathaus abgeholt werden. Er ist dann montags, dienstags, mittwochs und freitags vonUhr bisUhr geöffnet, Donnerstags vonbisUhr. Elf Ehrenamtliche der Aktion Familie werden in den Öffnungszeiten vor Ort sein. sie nehmen auch die gekauften Geschenke in Empfang.

