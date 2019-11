Dr. Deniz Karagülle ist neuer Chefarzt im Zentrum für Psychiatrie in Gmünd und Ellwangen

Seit Anfang 2019 ist Dr. Deniz Karagülle Chefarzt der beiden Außenstellen des Klinikums Schloß Winnenden – Zentrum für Psychiatrie Winnenden (ZfP) – im Haus der Gesundheit in Schwäbisch Gmünd und in der St.-Anna –Virngrund-​Klinik in Ellwangen. Am Freitag stellte er sich offiziell vor.

Freitag, 22. November 2019

Karagülle sollte zuerst in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen richtig ankommen, bevor wir mit seiner Einsetzung als Chefarzt an die Öffentlichkeit gehen“, erklärte die Geschäftsführerin des Klinikums Schloß Winnenden, Anett Rose-​Losert im Rahmen seiner Einführungsfeier. Mehr über neuen Chefarzt und seine Arbeit erfahren Sie am. November in der Rems-​Zeitung.

