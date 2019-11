Führungswechsel bei der Sozialberatung

Foto: nb

Nach 17 Jahren als Vorstandsvorsitzender der Sozialberatung Schwäbisch Gmünd scheidet Peter Schuon zum Jahresbeginn altershalber aus dem erweiterten Vorstand aus. Nachfolger wird Dieter Strobel, der seit 30 Jahren Geschäftsführer des Vereins ist.

Freitag, 22. November 2019

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer



1998

2002





Von der wertvollen Arbeit von Schuon und seinem Team berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



Schon während seiner beruflichen Laufbahn am Amtsgericht war Peter Schuon immer wieder in Kontakt mit der Gmünder Sozialberatung.wurde er als stellvertretender Vorsitzender in den erweiterten Vorstand berufen,dann wurde er dessen Vorsitzender.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

119 Aufrufe

1 Stunde Online