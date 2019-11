Ortsvorsteher Thomas Kaiser: „In Hussenhofen den Begriff Heimat vorgelebt mit Tat“

Mit herzlichen Dankesworten ist am Freitagabend in der Mozarthalle im Stadtteil Hussenhofen der bisherige Ortsvorsteher Thomas Kaiser verabschiedet worden.

Oberbürgermeister Richard Arnold sprach von einem Bürgervertreter, der den Begriff Heimat mit Tat vorgelebt habe. Die Liste der Verdienste und Projekte, die Thomas Kaiser in seiner zehnjährigen Amtszeit vorangebracht hat, gestaltete sich in der Laudatio des Stadtoberhaupts sehr lang. Gleichzeitig war die Abschiedsfeier in der Mozarthalle auch ein großes Dankesfest an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Remstal Gartenschau. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.

