Zukunft von Bosch: Großkundgebung in Stuttgart und Spitzengespräch in Schwäbisch Gmünd

„Die besten Lenkungen kommen aus Gmünd!“ Diesen Schlüsselsatz von Geschäftsführer Stefan Grosch hat Oberbürgermeister Richard Arnold aus dem Spitzengespräch mitgenommen, das am Freitagmorgen im Beisein von Landrat Klaus Pavel und Bürgermeister Dr. Joachim Bläse bei der Bosch-​Firmenleitung im Stammwerk Schießtal (Bild) stattgefunden hat.

Dieser Freitag war sowohl in Schwäbisch Gmünd als auch in Stuttgart von der Sorge um die Zukunft der Arbeitsplätze beim Bosch-​Konzern geprägt. RundTeilnehmer zählte die Großkundgebung der IG Metall auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit starker Teilnahme der Beschäftigten von Bosch AS aus Schwäbisch Gmünd. Am Morgen fand das angekündigte Spitzengespräch von OB Arnold, Landrat Pavel und BürgermeisterBläse bei Stefan Grosch, Geschäftsführer von Bosch AS, in der neuerbauten Firmenzentrale im Stammwerk Schießtal statt. Die Unterredung habe in einer guten, offenen und vertrauensvollen Atmosphäre rund eineinhalb Stunden gedauert, so fasst das Stadtoberhaupt zusammen. Ausführliche Berichte über die Ereignisse am Samstag in der Rems-​Zeitung.

