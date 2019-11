Johanniter richten in Mögglingen einen Naturkindergarten ein

Foto: rz

Mögglingen soll einen Naturkindergarten bekommen. Träger sind die Johanniter, die allerdings mit dem Kleintierzuchtverein zusammen arbeiten wollen.

Samstag, 23. November 2019

Eva-Marie Mihai

31 Sekunden Lesedauer



20

2020

In Mögglingen soll ein Naturkindergarten eingerichtet werden. „Das ist etwas ganz neues für uns Mögglingen“, sagt Bürgermeister Adrian Schlenker. Bisher sei immer die katholische Kirche ihr Partner für Kindergärten gewesen. Die habe ihre Kompetenzen aber nicht im Bereich Naturkindergarten gesehen. Daher habe man sich an die Johanniter gewandt, die nun als Träger für den Naturkindergarten einspringen.Bis zuneue Plätze sollen in dem Naturkindergarten entstehen, zwei Stellen sind dafür vorgesehen. Außerdem sollen Tiere mit ins Konzept: Mit dem Kleintierzuchtverein sei eine Zusammenarbeit vorgesehen, auf dem Gelände des Vereins soll auch der Kindergarten stationiert werden. Das Ziel sei, den Kindergarten im Septemberzu eröffnen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

162 Aufrufe

3 Stunden Online