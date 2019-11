Qlocktwo — die Uhr, die anders tickt

Sie ist ein echtes Produkt „Made in Germany“ – nein! In diesem Fall zu hundert Prozent „Made in Schwäbisch Gmünd“! Waren früher die Uhren aus der Fabrik Bifora in der ganzen Republik als ein Produkt aus der Gold– und Silberstadt bekannt, so ist es seit einigen Jahren die „Qlocktwo“, die Uhr, die nicht tickt, die keinen Zeiger hat, die nicht spricht und die Uhrzeit auch nicht digital anzeigt. Sondern ganz einfach in Worten!

Seit zehn Jahren ist „Qlocktwo“ nun am Markt. Pro Tag werden etwa 80 Uhren in Straßdorf produziert.

Unsere Samstags-​Reportage ist dieses Mal einem Produkt gewidmet, das von zwei Gmündern ausschließlich in Schwäbisch Gmünd hergestellt wird, lauter Zulieferer aus der Region hat, inLändern der Erde verkauft wird und dasverschiedene Sprachen „spricht“? Wobei man das Sprechen nicht wörtlich, aber beim Wort nehmen darf.

