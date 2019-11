FC Spraitbach siegt im Topspiel und sichert sich die Herbstmeisterschaft

Mit einem 2 : 1 -Sieg im Spitzenspiel beim TV Straßdorf hat sich der FC Spraitbach in der Fußball-​Kreisliga A den Herbstmeistertitel gesichert. Für die Straßdorfer läuft es überhaupt nicht mehr rund, seit dem zehnten Spieltag hat man keinen Sieg mehr eingefahren und rutscht in der Tabelle auf Rang drei ab.

Sonntag, 24. November 2019

Timo Lämmerhirt

TV Straßdorf – FC Spraitbach 1 : 2 ( 1 : 0 )





Die Zuschauer in Straßdorf sahen ein heiß umkämpftes Spitzenspiel, in dem die Gäste den besseren Start erwischten. Zwei sehr gute Chancen konnten die Spraitbacher jedoch nicht nutzen. Kurz danach wurde der TV Straßdorf tonangebend und erzielte in der 30 . Minute das verdiente 1 : 0 . In der zweiten Hälfte wurde die Partie noch kampfbetonter. Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. In der 75 . Minute gelang dem FC Spraitbach dann der 1 : 1 -Ausgleich und das Momentum wechselte. Die Spraitbacher wurden immer feldüberlegener und gingen in der 87 . Minute schließlich mit 2 : 1 in Führung. Der TV Straßdorf warf noch einmal alles nach vorne, konnte diese Spitzenspiel-​Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Tore: 1 : 0 E. Seskir ( 30 .), 1 : 1 Meier ( 75 .), 1 : 2 Wengert ( 87 .).





Alles weitere von der Fußball-​Kreisliga A lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



DerStern Mögglingen überholte durch einen-Sieg gegen den TV Herlikofen die Straßdorfer und kletterte auf Relegationsplatz zwei. Der TSGV Waldstetten II entschied durch einen knappen-Auswärtssieg das Kellerduell beim TV Lindach für sich und gab die Rote Laterne an die Gastgeber ab.

