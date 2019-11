Kreatives Mutlangen: Weihnachtsmarkt im Forum

Fotos: esc

Noch vor einigen Jahren fand der Weihnachtsmarkt im Mutlanger Forum, den der Verein Kreatives Mutlangen seit über 20 Jahren auf die Beine stellt, am Samstag und am Totensonntag statt. Inzwischen wurde das verboten. Das wirkt sich auch auf die Besucherzahlen aus.

Sonntag, 24. November 2019

Edda Eschelbach

RundMänner und Frauen – Hobbykünstler und Kunsthandwerker aus der Region und darüber hinaus – präsentierten am Freitagabend und am Samstag ihre Produkte. Und es waren viele Kunden gekommen, die den Weihnachtsmarkt im Mutlanger Forum nutzten, um das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen, oder um für sich selbst etwas Schönes zu finden. Was es beim Weihnachtsmarkt zu sehen und zu kaufen gab, können sie am. November in der Rems-​Zeitung lesen.

