Wohnhausbrand in Alfdorf

Fotos: Zimmermann

Am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, bemerkten Anwohner eines Gebäudes an der Ecke Schloßstraße/​Klösterleweg/​Maierhofstraße in Alfdorf starke Rauchentwicklung aus dem ersten Stock eines alten Wohngebäudes. Die Feuerwehren aus Alfdorf, Kaisersbach und Welzheim waren schnell vor Ort, dazu das DRK und die Polizei, die die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen hat.

Sonntag, 24. November 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

42 Sekunden Lesedauer



Offenbar gab es in einer Wohnung einen Sofabrand. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Untere Schloßstraße gesperrt werden.

ERGÄNZUNG aus dem Polizeibericht:

Alfdorf — Wohnung angezündet

Am Sonntag kurz vor 10 : 00 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand im Klösterlesweg in

Alfdorf. Ein Bewohner hatte, aus bislang unbekannten Gründen, sein Sofa in der

Wohnung angezündet. Sowohl der Bewohner, als auch seine Hausmitbewohner konnten

unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Bei dem Brand entstand in der

vermüllten Wohnung ca. 20 . 000 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt

nun in der Sache. Zur Bekämpfung des Brandes waren die Wehren aus Alfdorf,

Welzheim und Pfahlbronn vor Ort. Zudem war ein RTW vorsorglich alarmiert.

