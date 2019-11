Mit „Orange the World“ ein Zeichen setzen

Foto: nb

Am Montag – am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen – erstrahlte ein Teil des Spital-​Gebäudes eineinhalb Stunden lang in der Farbe Orange – die Farbe, mit der im Rahmen der Aktion ein sichtbares Zeichen gegen die sexualisierte Gewalt gesetzt wird.

Montag, 25. November 2019

Nicole Beuther

Von der Aktion „Orange the World“ hier in Gmünd berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.



„Mit der Kampagne wollen wir auf die Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen“, erklärte Alexandra Kammerer, Präsidentin des Zonta-​Clubs Gmünd, das Anliegen. Auch am kommenden Samstag werden sie und die anderen Frauen von Zonta und Soroptimist auf die häusliche Gewalt in Deutschland hinweisen.

