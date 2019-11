Dartsport: Harald Ziegler führt Over the Tops zum Sieg

Nachdem die Gögginger A-​Liga-​Darter des DC Over the Tops bis ans Ende der Tabelle durchgereicht worden sind, haben die Alarmglocken, die geschrillt haben, ihr Wirkung nicht verfehlt. Gegen den Tabellenvierten DC Abseits hat sich die Mannschaft von Kapitän Heiko Schubert mit 12 : 8 ( 27 : 11 ) durchgesetzt, nachdem sie in der Vorwoche beim knappen 7 : 13 gegen den Tabellenzweiten bereits gezeigt hatte, dass sie zu Unrecht im Keller steckt.

Mann des Abends gegen DC Abseits ist Harald Ziegler gewesen, der an sechs Punkten der insgesamt zwölf direkt beteiligt gewesen ist. „An so ein gutes Spiel von mir kann ich mich wirklich nicht erinnern“, zeigte sich Ziegler hinterher fast schon von sich selbst überrascht. Schubert blies ins selbe Horn: „So etwas habe ich auf unserem Niveau noch nicht gesehen, das war schon brutal. Er hatte einfach einen Sahnetag.“ Ziegler warf einen 180 er, einen 171 er, checkte gleich zweimal in der fünften Runde und zweimal in der sechsten – dem hatte der Tabellenvierte am Ende nicht viel entgegenzusetzen. Bereits in den Doppeln ging es gut los für die Over the Tops. Gemeinsam mit Sylvia Kalina siegte Ziegler mit 2 : 0 . Das andere Doppel entschieden Ingo Josten und Schubert ebenfalls mit 2 : 0 und hatten somit schon einmal eine gute Ausgangslage erarbeitet.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch.



