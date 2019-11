Werner Sobek bei Auftaktveranstaltung des Klimarats

Fotos: esc

Mit revolutionären und gleichzeitig schlüssigen und einleuchtenden Gedanken zog der Architekt und Ingenieur Professor Werner Sobek die Gäste, die zur Auftaktveranstaltung der Klimarats ins CCS gekommen waren, in seinen Bann. Obwohl er über „Bauen in der Zukunft“ sprach, ging es durchgehend um ein gesamtgesellschaftliches Thema, in das alle Bereiche des Lebens einfließen.

Dienstag, 26. November 2019

Edda Eschelbach

Dass Oberbürgermeister Richard Arnold den Abend auch damit eröffnete, auf die nachweisbare Klimaerwärmung –Grad seit Beginn der Wetteraufzeichnung anno, davon ein Grad in den letztenJahren – hinzuweisen, war die passende Einleitung, zu einem Vortrag, der es in sich hatte. Doch zuvor sorgte Arnold für eine Überraschung: Er gab er bekannt, dass ab. Januaralle Stromkunden der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd mit Strom ausProzent regenerativen Energien versorgt werden. Was reale Innovation bedeuten kann, und wie weit innovative Ideen in die Gesellschaft greifen können, zeigte der Vortrag von Professor Werner Sobek, einem der innovativsten Architekten Deutschlands. Mehr dazu können Sie am. November in der Rems-​Zeitung lesen.

