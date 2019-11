Zukunft der Kliniken sowie Verkehr zentrale Punkte im Ostalb-​Haushalt

Um viele Themen der Kreispolitik ist es am Dienstag im Kreistag bei den Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf für 2020 gegangen. Dabei zeigten sich viele Gemeinsamkeiten und es gab Lob für die Verwaltung und vor allem für Landrat Klaus Pavel. Aber auch Unterschiede traten deutlich zutage. Besonders bei den Kreiskliniken wurde dies deutlich.

Dienstag, 26. November 2019

Gerold Bauer

Erstmals kamen am Mittwoch in den Haushaltsplanberatungen sechs Fraktionsvorsitzende und ein Sprecher einer Gruppierung zu Wort – so viele wie nie zuvor.







Während die einen uneingeschränkt zu allen drei Standorten im Kreis — Aalen, Gmünd und Ellwangen — standen, regten andere angesichts des Millionen-​Defizits eine weitere Spezialisierung an. Auch bei der geplanten Gründung einer kreisweiten Verkehrsgesellschaft, getragen vom Kreis und allen Busunternehmen, zeigten sich deutliche Unterschiede und vor allem Skepsis.

