Neuzugang für die Rückrunde: Sangar Aziz wechselt zum 1 . FC Normannia Gmünd

Foto: FCN

Der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd kann einen Neuzugang für die Rückrunde präsentieren. Sangar Aziz, zuletzt für den Oberligisten TSV Ilshofen aktiv, wird zum 1 . Januar 2020 ein Normanne.

Mittwoch, 27. November 2019

Alex Vogt

1 Minute 29 Sekunden Lesedauer



1

FC

2020

FCN

21

2015

16

19

19

1920

1

2018

2018

19

32

Stephan Fichter (rechts auf dem Bild) verpflichtete einen Neuzugang, der demNormannia inweiterhelfen soll. Sympathisch, zurückhaltend, bescheiden – so präsentierte sich Sangar Aziz (links auf dem Bild) dem Sportlichen Leiter desbei den Gesprächen – ganz im Gegensatz zu seinem Temperament auf dem Platz. „Sangar kann im offensiven Bereich alle Positionen spielen. Er ist vielseitig einsetzbar und ein Spielertyp, den wir bisher so nicht haben“, sagt Stephan Fichter über Aziz. „Mit einer gesunden Aggressivität. Er ist ein Spieler, der auf dem Feld dorthin geht, wo es wehtut. Zudem ist er ein absoluter Teamplayer, ein dynamischer und schneller Spieler, der den Umschaltfußball der Normannia noch einmal intensivieren kann. Ich freue mich, dass er da ist und bin mir sicher, wenn er sein Können abruft, werden wir viel Freude an ihm haben“, fügt Fichter hinzu.Der-​jährige Sangar Aziz ist aufgewachsen und fußballerisch groß geworden in Stuttgart-​Feuerbach, bis den jungen deutschen Offensivspieler zur Saison/​ein Angebot des Bonner SC erreichte, dem er dann folgte. Zwei Jahre lang spielte er für die Udes Bonner SC in der Mittelrheinliga. Nach einem Intermezzo in der Udes TUS Euskirchen spielte Aziz dann für den Landesligisten TUS MondorfZum. Augustzog es ihn zurück in die Heimat, er heuerte in der Oberliga Baden-​Württemberg beim TSV Ilshofen an, für den er in der Saison/​Oberligaspiele – unter anderem auch gegen die Normannia – absolvierte und dabei vier Tore erzielte. In der laufenden Saison kam er auf acht Einsätze, ehe er und der TSV Ilshofen sich ab Oktober trennten.„Sangar Aziz passt genau in unser Anforderungsprofil. Er ist ein junger Spieler, der auf dem Platz aggressiv agiert und spielerische Qualitäten mitbringt. Er ist nicht nur eine Verstärkung für unseren aktuellen Kader, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Teams“, kommentiert Normannia-​Fußballabteilungsleiter Marco Biegert diese Neuverpflichtung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

219 Aufrufe

4 Stunden Online