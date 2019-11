Auf Hochwasser besser vorbereitet sein

Viele erinnern sich noch an überflutete Keller, Wohnungen und Ladengeschäfte, Unterführungen und Straßen durch den Starkregen Ende Mai 2016 . Zwar wurde Schwäbisch Gmünd seitdem größtenteils verschont. Dennoch haben Wetterextreme wie Starkregen und Gewitter auch in den letzten Jahren massive Schäden in Deutschland verursacht.

Nachdem letztes Jahr eine Befragung privater Haushalte bereits wichtige Erkenntnisse zu Vorsorgepotenzialen im privaten Bereich ergeben hat, werden jetzt die Gewerbetreibenden von Schwäbisch Gmünd seit Dienstag,. November, bis Freitag,. Dezember, befragt. Die Universität Stuttgart hat hierfür eine Online-​Befragung eingerichtet. Dafür wurde ein eigenes Auswahlverfahren entwickelt. Die Gewerbebetriebe der Stadt Schwäbisch Gmünd wurden und werden in dieser Woche per E-​Mail angeschrieben. Um eine gute Auswertung zu ermöglichen, sollen möglichst viele Fragebögen zurückkommen. Jeder Betrieb kann teilnehmen, auch wenn er nicht unmittelbar von dem Starkregenereignis im Jahrbetroffen war.

