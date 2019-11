Bürgerinformationsabend zur Baulandentwicklung in Eschach

Mit Schaffung des Paragraphen 13 b (Baugesetzbuch) steht allen Kommunen bis Jahresende ein Instrument in beschleunigtem Verfahren zur Verfügung, das es wesentlich erleichtert, auf Außenbereichsflächen neues Bauland auszuweisen. Auch einige Gemeinden im Ostalbkreis haben aus diesem Grund in den vergangenen Monaten vermehrt entsprechende Flächen ausgewiesen. Eschach hat ebenfalls davon Gebrauch gemacht. Nachdem diese Entwicklung bei einigen Bürgern für Unverständnis gesorgt hatte, hat Bürgermeister König am Mittwoch zum Bürgerinformationsabend eingeladen.

Donnerstag, 28. November 2019

Nicole Beuther

König nannte die Vorteile der Bebauungspläne im vereinfachten Verfahren, unter anderem muss ein Gebiet nicht im Flächennutzungsplan sein.





Warum von acht Potentialflächen vier ausgewählt und auf den Weg gebracht wurden und was die Bürger kritisieren, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



König war es ein Anliegen, zu Beginn des Informationsabends darauf aufmerksam zu machen, dass alle Beschlüsse, die im Amtsblatt zu sehen sind, vom Gemeinderat beschlossen wurden und nicht von ihm alleine. Für die Baugebiete habe der Gemeinderat zum Wohle der Gemeinde entschieden.

