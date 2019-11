Stadt stellt Eilantrag: Verwaltungsgerichtshof soll Demo verhindern

Foto: Gerold Bauer

Volker Nick hat im Einhorn-​Tunnel eine Demo mit Radfahrern angekündigt. Nachdem die Stadt zunächst ein Veto eingelegt hat, hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart entschieden, dass die Demo stattfinden darf. Jetzt geht die Verwaltung in die nächste Instanz und versucht mit einem Eilantrag die Demo zu verhindern.

Donnerstag, 28. November 2019

Eva-Marie Mihai

Volker Nick freut sich. Der Mann, der auch im Inneren eines Hauses Schutzhelm und Radlerbrille auflässt, zieht einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart aus seinem Kurierrucksack. Das Schreiben ist seine Freikarte in den Einhorntunnel. Das Gericht hat den Einspruch der Stadt für unzulässig erklärt. „Die Demo findet definitv statt“, sagt Nick. Autofahrer sollten sich darauf einstellen, dass am Freitagmittag der Gmünder Einhorntunnel gesperrt ist. Allerdings weiß er noch nicht, dass die Stadt einen Schritt weiter gegangen ist und sich mit einem Eilantrag an den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gewandt hat.







